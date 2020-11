Opmerkelijke bekentenis van Regula Ysewijn, jurylid in het populaire programma ‘Bake Off Vlaanderen’. In een interview met TV-Familie gaf ze toe jarenlang gelogen te hebben tegen journalisten over haar leeftijd. Onbewust wel!

De 36-jarige Regula kan rekenen op heel wat fans sinds de komst van ‘Bake Off Vlaanderen’, maar internationaal is ze vooral bekend om haar culinaire know-how en als auteur. “Zonder het zelf te beseffen heb ik enkele jaren tegen journalisten gezegd dat ik 33 ben, da’s waar. Tot mijn vader me eens vroeg waarom ik daar constant over loog. Maar ik dacht dus écht dat ik nog 33 was!”, zo gaf ze toe in TV-Familie.

Dyscalculie

Naast haar “eigen waarheid” kampt Regula ook met dyscalculie, een stoornis waarbij ze cijfers door elkaar haalt. “Dat is trouwens niet evident als je, zoals ik, gepassioneerd bent door bakken”, besluit ze.

Foto: SBS/VIER Bake Off Vlaanderen