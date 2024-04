Kaat Bollen geniet in rode bikini aan het zwembad: “Mooi figuur!” (foto’s)

Seksuologe Kaat Bollen geniet momenteel van een ongetwijfeld deugddoende vakantie.

En dat zullen haar meer dan 27.900 volgers op Instagram geweten hebben. Met de nodige regelmaat deelt Kaat Bollen nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

Zo zien we Kaat Bollen meermaals in bikini de revue passeren. “Dat we het hier goed hebben in Gambia 💕”, opent ze bij de mooie plaatjes. En haar fans? Die zijn er als de kippen bij om van zich te laten horen.

“Mooi figuur!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Mooi figuur”, klinkt het. “Sexy”, gaat het verder. “Ziet er mooi uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.