Victoria Beckham pakt uit met badpakfoto: “Altijd de knapste!” (foto)

Victoria Beckham liet Pasen niet zomaar aan zich voorbijgaan…

Met maar liefst 32.7 miljoen volgers doet de dame het uitermate goed op Instagram. Met de nodige regelmaat deelt ze dan ook nieuwe posts op het populaire sociale netwerk. Dat was rond Pasen niet anders, toen Victoria Beckham onderstaand album op haar pagina plaatste.

“Vrolijk Pasen iedereen! Kusjes xx”, voegt ze toe aan de beelden. We zien Victoria eerst in badpak poseren. Nadien volgt nog een tweede prentje. Beide in het gepaste thema! En ook haar fans laten nu volop van zich horen, zo blijkt.

“Altijd de knapste!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Altijd de knapste”, klinkt het. “Zo goed”, gaat het verder. “Wauw, dat ziet er geweldig uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede foto te zien.