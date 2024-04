Camila Cabello lokt reacties uit met aanspannend topje: “Haat me niet, het windt me op” (foto)

Camila Cabello heeft op Instagram een opvallende foto gedeeld die voor beroering zorgt in de reacties.

Enkele dagen geleden verschenen er enkele nieuwe kiekjes op de Instagram van Camila Cabello. Op de openingsfoto draagt de 27-jarige Cubaans-Amerikaanse zangeres, onder meer bekend van haar liedjes ‘Señorita’ en ‘Bam Bam’, een lichtblauw topje met een opmerkelijke boodschap: “Haat me niet, het windt me op”, valt er in spiegelschrift te lezen.

Explicietere foto’s

De foto werd al meer dan 1,5 miljoen keer geliket en zorgde voor behoorlijk wat reacties. Naast positieve commentaren zoals “Wat een koningin”, “Schoonheid”, en “Perfectie” vragen sommige volgers zich af of ze “in haar midlifecrisis of zo zit?”. Ze doelen hiermee op het feit dat ze de laatste tijd “explicietere” foto’s deelt. Anderen nemen het meteen voor haar op. “Haar nieuwe vibe is zo sexy!”, “Ze is sexy en ze maakt er goed gebruik van”, en “We verkennen allemaal onze seksualiteit, sensualiteit en vrouwelijkheid op heel verschillende manieren en in verschillende fases van ons leven, het hoeft niet iets anders te betekenen”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram