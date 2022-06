Kaat Bollen deelt zomerse bikinifoto’s: “Geniet ervan!”

Instagram staat dezer dagen vol vakantiefoto’s.

En ook seksuologe Kaat Bollen vertoeft dezer dagen blijkbaar in het buitenland. Toch als we haar Instagram-pagina mogen geloven. Zo zou ze momenteel op Ibiza van ’t zonnetje aan het genieten zijn. “Het is hier dan de hemel hè! 🤷‍♀️”, plaatst ze bij enkele bikinifoto’s. En haar fans? Die wensen haar veel plezier!

“Geniet ervan!”

Kaat Bollens volgers gunnen het haar ten volle! “Geniet ervan”, lezen we. “Je leeft maar één keer”, gaat het verder. “Enjoy🥰”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens te kijken hoe heerlijk het ginds vertoeven is! En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram