‘Britain’s Got Talent’-kijkers vinden jurk van Amanda Holden té pikant: “Niet geschikt voor familieprogramma!” (foto’s)

De jurk ‘BGT’-jurylid Amanda Holden is voor sommige kijkers té sexy.

Bij ‘Britain’s Got Talent’ zijn ze dezer dagen aan de liveshows bezig. En daar hoort natuurlijk een gepaste outfit bij. Dat vindt ook jurylid Amanda Holden. Zo pakt ze uit met een jurk die bestaat uit 50.000 kristallen! Velen van haar 1.8 miljoen volgers op Instagram reageren lovend. Maar sommigen zijn minder te spreken over haar kledij.

“Niet geschikt voor een familieprogramma!”

“Prachtig”, lezen we. “Godin”, reageert een andere fan. “Absoluut schitterend”, besluit een laatste volger nog. Maar niet iedereen is even blij… “Jij moet toch altijd meer huid tonen dan nodig is🙄”, klinkt het met een zucht. “Dit is niet geschikt voor een familieprogramma”, laat iemand anders nog weten. Kijk maar… En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: still Britain’s Got Talent YouTube