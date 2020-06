Pascal Braeckman kennen we vooral als klankman in verschillende programma’s van Tom Waes. Nu heeft hij een eigen programma waarin hij serieuze levensvragen overgiet met een scheut humor.

Samen met Kreuners-gitarist Jan Van Eyken (65) is Pascal Braeckman (57) te zien in het Eén-programma ‘Twee Tinten Grijs’. Daarin dompelt het olijke duo zich onder in het leven na het werkleven, oftewel: hoe houden mensen die op pensioen zijn zich bezig?

Zwaarlijvigheid

De twee hebben tevens gemeen dat ze op een bepaald moment in hun leven besloten om serieus af te vallen. Dat moest, want ze kampten allebei met zwaarlijvigheid. “Ik woog 165 kilo. Ik had nooit kunnen denken dat het ooit anders zou worden. Ik was op een dag bij mijn huisdokter. Die zei gewoon recht in mijn gezicht: ‘Van Eycken, jij zal doodvallen terwijl je iets aan het zeggen bent, als je zo verder doet’. Dat komt hard binnen”, vertelde Jan in de aflevering van dinsdagavond aan Pascal.

Klein onnozel spel

Vervolgens vraagt Jan of Pascal vroeger tijdens het vrijen niet verhinderd werd door zijn zwaarlijvigheid. “Dat ging, maar ik merk dat het nu veel beter gaat. En ja, ik zie hem weer hangen, hé. Ik vraag mij af waarom iedereen daar zo blij mee is. Allee, dat klein onnozel spel”, reageert Pascal met een knipoog.

‘Twee Tinten Grijs’ is elke dinsdag om 20.20 uur te bekijken op Eén.

