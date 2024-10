‘De buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo ontspant in mooie bikini: “Wat een schoonheid!” (foto)

Liandra Sadzo neemt op Instagram haar fans weer mee op pad.

De actrice, onder andere bekend van haar werk in ‘De buurtpolitie’, heeft maar liefst 144.000 volgers op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent niet anders, toen Liandra Sadzo onderstaande foto uit Tenerife op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame in bikini genieten van het mooie weer. “Mijn kruiswoordraadsels en ik 🤝🏻🌸🌊”, voegt ze toe aan het prentje. Haar fans reageren enthousiast!

“Wat een schoonheid!”

Al snel stromen de positieve reacties binnen. “Wat een schoonheid”, klinkt het. “Je ziet er ongelooflijk mooi uit”, gaat het verder. “Allermooiste”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om te kijken naar wat Liandra Sadzo gedeeld heeft.