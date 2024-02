Beyoncé poseert in doorkijkoutfit, maar volgers merken iets op: “Ligt het aan mij of…?” (foto’s)

Er komen heel wat reacties op een fotoshoot van de Amerikaanse zangeres Beyoncé. “Jammer dat ze haar er zo triestig doen uitzien”, klinkt het onder meer in de reacties.

Beyoncé siert momenteel de cover van het Amerikaanse tijdschrift Essence. De 42-jarige zangeres van onder meer ‘Run the World (Girls)’ en ‘Halo’ pronkt met ontbloot bovenlichaam in een rode outfit waarbij bloemetjes haar boezem vakkundig bedekken.

Kwetsbaarheid

Ze deelde enkele kiekjes op Instagram, waar de meningen verdeeld zijn. Vooral het feit dat ze op geen enkele foto lacht, is voor velen een issue. “Ze ziet er zo droevig uit. Ik vind het niet zo fijn om te zien”, “Ligt het aan mij of zie ik verdriet in haar ogen?”, “De kwetsbaarheid in haar gezicht op de tweede foto…”, en “Jammer dat ze haar er zo triestig doen uitzien”, luidt het onder meer. Anderen reageren dan weer heel positief op het resultaat. “De mooiste vrouw ter wereld”, “Koningin”, en “Je bent gewoonweg een fenomeen”, lezen we ook.

