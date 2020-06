Fantastisch nieuws voor Carole Baskin: de zoo van haar aartsrivaal Joe Exotic komt dan toch in haar handen. Een rechter oordeelde uiteindelijk in haar voordeel.

Joe Exotic en Carole Basking werden naar het sterrendom gekatapulteerd nadat de docuserie ‘Tiger King’ een enorme hit was op Netflix. In de serie wordt duidelijk dat Joe Exotic en Carole Baskin elkaar totaal niet kunnen luchten. Hij heeft een dierentuin vol tijgers, zij heeft een dierenopvang voor verwaarloosde katachtigen. Uiteraard botst dat wel eens.

Copyrightschending

De twee zagen elkaar dan ook regelmatig in de rechtbank. Eén van de aanklachten was een copyrightschending: Joe zou het logo van Big Cat Rescue, de organisatie van Carole, nagemaakt hebben. In 2013 oordeelde een rechter dat Joe 1 miljoen doller moest betalen aan Carole ter compensatie, maar de excentrieke Amerikaan weigerde dat. Omdat Joe niet wou betalen en allerlei trucjes uithaalde om te ontsnappen aan de boete, bleef Carole naar de rechtbank stappen. Het feit dat Joe daarnaast een gevangenisstraf uitzit van 22 jaar voor het plannen van een huurmoord op zijn aartsrivaal en dierenmishandeling, speelde ook al niet in zijn voordeel. De rechter oordeelde dan ook dat Carole de dierentuin mag opeisen. Schaakmat, Joe!

De huidige uitbater krijgt nu 120 dagen de tijd om het terrein te verlaten en alle dieren ergens anders te plaatsen.

