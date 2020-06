In ‘Dag Allemaal’ reageert Goedele Liekens op de heisa die ontstond nadat haar dochter aanwezig was op een lockdownfeestje.

Op 9 mei was Merel, de 22-jarige dochter van Goedele Liekens, aanwezig op een lockdownbarbecue. Dat zorgde begin vorige maand voor behoorlijk wat ophef.

Vandaag reageert Goedele in ‘Dag Allemaal’ op wat er allemaal gebeurd is. Zo had Merel aan haar mama ook toegegeven dat ze zich verstopt had in een kast. “Ik heb haar bijna een draai rond haar oren gegeven toen ze dat vertelde! ’t Was onvolwassen van haar… Ze weet dat ik het naleven van de coronamaatregelen heel belangrijk vind. En voor die boete gaat ze werken”, aldus Goedele.

97.000 corona-pv’s

Goedele haalt verder ook de gevolgen voor haar dochter aan. “Merel heeft echt wel afgezien van de buitenproportionele aandacht. Ze wil graag toegelaten worden voor een belangrijke Masteropleiding, en die googelen ook je naam, vreest ze. Er zijn 97.000 corona-pv’s uitgedeeld, waarvan één aan Merel, en dan staat ze paginagroot in de krant”, klinkt het.

Foto: BELGA – Bron: Dag Allemaal