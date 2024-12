Christina Aguilera viert verjaardag door halfnaakt te poseren: “Hier was ik niet klaar voor!” (foto)

De Amerikaanse zangeres Christina Aguilera werd onlangs een jaartje ouder en vierde dat in stijl. “Wat een icoon!”, klinkt het in de reacties.

Afgelopen woensdag mocht Christina Aguilera 44 kaarsjes uitblazen. De populaire zangeres van onder meer ‘Genie in a Bottle’ en ‘Lady Marmalade’ postte naar aanleiding van háár dag een opvallende foto op Instagram waarop ze enkel een shortje draagt. “Geboortekostuum #44”, knipoogt ze bij het kiekje.

Positieve reacties

Haar volgers reageren stuk voor stuk laaiend enthousiast op de foto. “Je ziet er fantastisch uit”, “Steeds ouder worden in jaren, maar jonger lijken qua uiterlijk, dát is hoe het moet!”, “Hier was ik niet klaar voor!”, “Gelukkige verjaardag, schoonheid”, en “Wat een icoon”, klinkt het in de reacties. “Maar waarom?”, vraagt een enkeling zich af. “Omdat ze het kan”, antwoordt iemand anders droogjes.

Foto: Shutterstock