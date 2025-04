Britney Spears deelt gewaagde foto: “De hele dag in mijn blootje op het strand”

De Amerikaanse zangeres Britney Spears heeft een gedurfde foto gepost op haar Instagram. Het kiekje komt er nadat fans zich eerder zorgen maakten om haar.

Het is lang niet de eerste keer, maar Britney Spears daagt opnieuw Instagram uit met een poedelnaakte foto. Ze houdt het echter netjes door de foto vakkundig bij te snijden. De 43-jarige Princess of Pop genoot van een zonnig dagje op het strand, in haar blootje dus. “De hele dag in mijn blootje op het strand”, schrijft ze erbij.

Onverzorgd

Daarnaast deelde ze ook een foto van haar voeten. Ook nu komt er op sociale media heel wat commentaar, net zoals enkele dagen geleden, toen fans vonden dat ze er onverzorgd uitzag. “Ik hou van je, Britney, maar wat is er met je voeten aan de hand? Zeg me alsjeblieft dat je niet op je teennagels zit te knabbelen, haha!”, klinkt het onder meer op Twitter.

Terug single

Volgens TMZ en Page Six is de wereldberoemde zangeres overigens niet meer samen met Paul Soliz. Ze zou hem rond Valentijnsdag gedumpt hebben. Het is niet duidelijk waarom de twee uit elkaar zijn.

Foto: Instagram