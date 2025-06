Zita Wauters doet monden openvallen met zomers kleedje: “Wat een vrouw!” (foto’s)

Zita Wauters oogst heel wat lof met enkele foto’s waarin ze een heel leuk kleedje draagt. “Mooie foto van een prachtige vrouw”, reageren haar volgers.

Zita Wauters heeft een deugddoende vakantie in Griekenland achter de rug. De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze aan het strand poseert in een gele jurk. “Verliefd geworden op Griekenland”, schrijft ze erbij. Haar mama Valerie had een liefdevol antwoord in huis. “Werd op slag verliefd toen ik je bijna 21 jaar geleden voor het eerst zag”, klinkt het.

Perfect plaatje

Haar meer dan 200.000 volgers sparen de superlatieven niet. “Dat ze de mooiste is…”, “Je straalt”, “Perfecte plaatje: zonsondergang en Zita!”, “Knapperd”, “Wat een vrouw!”, “Model”, en “Mooie foto van een prachtige vrouw”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram