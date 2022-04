Jim Carrey gaat hoogstwaarschijnlijk met pensioen: «Het is genoeg geweest»

Jim Carrey gaat met pensioen. Dat beweert hij in een interview met Access Hollywood. Dat zou betekenen dat Sonic the Hedgehog 2, de film waarin hij de slechterik Robotnik speelt, zijn laatste is. Tijdens de promo voor die film die nu in de zalen is zei hij: «Ik ga met pensioen. Ik ben er vrij serieus over.»

Jim Carrey heeft jarenlang carrière gemaakt met gevarieerde rollen: van zijn typerende comedyrollen in ‘Bruce Almighty’ en ‘The Mask’ – waarbij vooral zijn extreme gezichtsexpressies in het oog sprongen – tot serieuzer werk in ‘The Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ en ‘The Truman Show’. Maar het kan goed zijn dat zijn palmares niet meer aangevuld wordt: «Het hangt er wel wat van af», zei Carrey. «Als de engelen me een speciaal scenario met gouden inkt brengen dat zegt dat het belangrijk is dat mensen die film zullen zien, dan ga ik misschien nog even verder. Maar nu neem ik een pauze.»

Rusten

De acteur zegt dat hij met pensioen wil om zo te genieten van zijn rust : «Ik hou erg veel van mijn rustige leventje, ik hou van schilderen en ik hou zielsveel van mijn spirituele leven. Het voelt echt – en dat is iets dat je misschien nooit of te nimmer zal horen van een andere celebrity – alsof ik genoeg heb. Ik heb genoeg gedaan. Ik ben genoeg.»

Het is niet de eerste keer dat Carrey een pauze neemt. Bij de eerste Sonic the Hedgehog-film in 2020 was het sinds 2014 geleden dat de acteur nog meespeelde in een film: ‘Dumb and Dumber: the sequel’.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/jim-carrey-gaat-hoogstwaarschijnlijk-met-pensioen-het-genoeg-geweest