‘Bad Boys 4’ uitgesteld na klap van Will Smith op Oscars

De productie van ‘Bad Boys 4’, met Will Smith in de hoofdrol, wordt even op pauze gezet, na het Oscar-incident. Ook de actiefilm ‘Fast and Loose’ staat on hold. Dat meldt The Hollywood Reporter. ‘Bad Boys 4’ ging mogelijk, net zoals de voorgaande film in de reeks, geregisseerd worden door Adil El Arbi en Bilall Fallah.

Het Oscar-incident van Will Smith blijft nazinderen. Nadat acteur Will Smith de komiek Chris Rock tijdens de Oscar-ceremonie een slag in het gezicht verkocht, is de acteur in het oog van de storm beland. De onzekerheid van de status van de acteur zorgt er nu ook voor dat al twee van zijn opkomende projecten even in de diepvries gaan: ‘Bad Boys 4’ en ‘Fast and Loose’.

El Arbi en Fallah

Dat de productie van ‘Bad Boys 4’ op pauze gezet wordt, is mogelijk ook slecht nieuws voor de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Zij regisseerden namelijk ook al Bad Boys 3 en het gerucht ging de ronde dat het duo ook bij de vierde film in de ‘Bad Boys’-reeks in de regiestoel zou zitten.

El Arbi liet in Het Laatste Nieuws wel optekenen dat hij nog wil samenwerken met Will Smith: «Hij is niet enkel een collega of een acteur, hij is iemand die je in de donkerste momenten helpt. Als Bilall en ik flippen, is hij diegene die je zal kalmeren. Ik hoop dus echt dat we voor ‘Bad Boys 4′ opnieuw samen op de set staan.» Al betreurt hij wel de Oscar-rel: «Op de set kan Will ook heel hevig zijn. Hij kan ook luid roepen, maar hij zal bijvoorbeeld nooit scheldwoorden of geweld gebruiken. Stel dat je op café zit en iemand maakt een grap over de ziekte van je vrouw en je geeft die persoon een klap, dan zou daar helemaal anders op gereageerd worden. Maar omdat dit gebeurt op de Oscars en omdat het dé Will Smith is, is dit natuurlijk heel groot. Eigenlijk kan je zeggen dat dit een heel ongelukkig moment is waar enkel verliezers uitkomen.»

Fast and Loose

Ook de Netflix-productie ‘Fast and Loose’ wordt gepauzeerd. Die productie stond sowieso al even op pauze, nadat regisseur David Leitch opstapte om ‘Fall Guy’, met Ryan Gosling in de hoofdrol, te regisseren. Maar sinds Smiths klap legt de streamingdienst de zoektocht naar een vervanger voor Leitch ook stil. Het is nog onduidelijk of Netflix ‘Fast and Loose’ nog zal uitbrengen.

