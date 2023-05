Jennifer Lopez verbaast fans met sensationele outfits: “Prachtig!” (foto’s)

Met zo’n 243 miljoen volgers doet zangers Jennifer Lopez het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons uiteraard weer meer dan zacht uit. Geregeld deelt Jennifer Lopez dan ook nieuwe beelden met haar vele fans. Zo pakte ze recent uit met enkele straffe outfits. Op de eerste foto’s zien we de prachtige jurk waarmee ze op het Met Gala de rode loper bewandelde. Daaropvolgend zien we nog een plaatje waarop J.Lo poseert in een opvallende luipaardoutfit. Beide posts vallen duidelijk in de smaak, zo blijkt uit de vele lovende reacties.

“Prachtig!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren nu binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Koningin”, gaat het verder. “Niet van deze wereld”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.