Jennifer Lopez poseert in sexy lingerie: “Te heet!” (foto’s)

Op Instagram pakt Jennifer Lopez uit met leuk nieuws en enkele straffe foto’s.

In samenwerking met lingeriemerk ‘Intimissimi’ lanceert J.Lo nu haar eigen lingerielijn. “JLOxINTIMISSIMI is bijna hier. Ik kan niet wachten tot jullie zien wat ik in petto heb”, plaatst de zangeres bij onderstaand fotoalbum. Daar zien we Jennifer poseren in, uiteraard, pikante lingerie. Haar fans zijn er snel bij om lovend te reageren.

“Te heet!”

In geen tijd stromen de positieve reacties binnen. “Te heet”, klinkt het. “Jij wil maar niet ouder worden”, gaat het verder. “Meer dan knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om zelf eens te kijken, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.