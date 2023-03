Doel Festival keert terug met een stevige line-up: DVS1, Lola Haro, Calibre en meer

Na een eerste spetterende editie in 2022, mogen we ook dit jaar weer tijdens het Doel Festival raven in de schaduw van de kerncentrales. Dit jaar is dat maar voor één dag, zaterdag 16 september. En maar goed ook, want de line-up belooft veel te eisen van je dansbenen.

Na een ongelofelijke eerste editie in september 2022 keert Doel Festival voor de tweede ronde terug naar de straten van het afgelegen polderdorp. Om dat te vieren, maakte de organisatie meteen de volledige line-up bekend van artiesten die de vijf podia van het festival zullen bespelen tijdens de dag van muziek, kunst en cultuur. Met een lange lijst die de diepere kant van elektronische muziek vertegenwoordigt zullen zowel ervaren elektronicaliefhebbers als gepassioneerde ravers genieten van de trip.

LINE-UP

Verwacht je aan beukende techno van wereldwijde smaakmakers DVS1 en Barker en diepe drum ‘n’ bass, breakbeat en house van Calibre en Om Unit. Ook van de partij: lokale helden John Noseda, Lola Haro en Peter Van Hoesen.

Alle namen op een rijtje:

AGY3NA – Alfred Anders – Barker (live) – Best Served Cold – Calibre – Dana Kuehr, Gurl & islas – Dana Montana – Dance Divine – DJ Gigola – DJ Plant Texture – DJ Rino – DVS1 – FBQ – Flapy – Hill Men – John Noseda – Juliana Huxtable & JASSS – juliojulio – Lengelhair – Lilihell – Lola Haro – Luigi Tozzi Live – Mandana – Mayell – Melissa Juice – Nala Brown – Nathalie Seres – Nosedrip – Ogazon & Merve – Om Unit pres. Acid Dub Studies (live) – Peter van Hoesen (live) – Phanom – Postelein – Rozevelt – Sixsixsixties – Sugar Free – Sybil – Vera Logdanidi – Vlada – Zouzibabe

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/muziek/doel-festival-keert-terug-met-een-stevige-line-dvs1-lola-haro-calibre-en-meer