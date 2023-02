Jennifer Lopez en Ben Affleck hebben ‘matching tattoos’ laten zetten om hun liefde voor elkaar te vereeuwigen. Bij Jennifer pronkt die op een opvallende plaats. «Gewoonweg perfect», klinkt het in de reacties.

Hollywoodkoppel Jennifer Lopez (53) en Ben Affleck (50) hebben Valentijnsdag op een wel héél speciale manier gevierd. Ze hebben ‘matching tattoos’ laten zetten met hun initialen. Ben liet het pronkstuk onder zijn arm zetten, bij Jennifer prijkt de tatoeage net onder haar boezem.

Gemengde reacties

Ze deelde een kiekje ervan op Instagram. «Oh wow, oké!», «Zo blij voor jullie», «Oh mijn God, Jennifer, je bent zo moedig. Ik zou het niet kunnen», «Zo mooi en sexy!», «Prachtig koppel», «Zo ziet puur liefdesgeluk eruit», en «Dit is gewoonweg perfect», wordt er onder meer gereageerd. Anderen hebben er dan weer hun bedenkingen bij. «Gelukkig is het klein genoeg om te laten verwijderen als het weer eens misloopt tussen hen» en «Niet gemeen bedoeld, maar na zoveel scheidingen was permanente inkt misschien niet het beste idee ooit?», lezen we ook.

Getrouwd

Jennifer en Ben leerden elkaar in 2002 kennen op de set van ‘Gigli’. Ze begonnen een relatie en waren zelfs verloofd, maar in 2004 gingen ze uit elkaar. In 2021 breiden ze een vervolg aan hun romance, met hun huwelijk in 2022 als kers op de taart.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/jennifer-lopez-laat-tatoeage-zetten-op-intieme-plek-zo-mooi-en-sexy-foto