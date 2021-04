De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez en haar verloofde Alex Rodriguez zijn uit elkaar. Dat hebben ze bevestigd in een persbericht. De breuk komt enkele maanden na geruchten rond overspel van Rodriguez.

Wat heel wat mensen al een tijdje zagen aankomen, is werkelijkheid geworden. Jennifer Lopez (51) en baseballer Alex Rodriguez (45) hebben een punt gezet achter hun relatie. Ze waren vier jaar samen en sinds 2019 verloofd.

Vrienden blijven

In een mededeling gaven ze mee dat ze liever vrienden willen blijven. “We hebben beseft dat we beter af zijn als vrienden en kijken ernaar uit om dat zo te houden. We blijven samenwerken en elkaars projecten steunen. We wensen elkaar en elkaars kinderen het beste toe. Uit respect voor hen willen we gewoon nog zeggen dat we erg dankbaar zijn voor alle lieve woorden en steun”, klinkt het.

Te intiem met actrice

Het nieuws komt niet als een verrassing, want ze twijfelden al langer aan hun relatie. De aanleiding daarvan waren de geruchten dat Rodriguez Jennifer bedrogen zou hebben met actrice Madison LeCroy (30). Zij beweerde echter dat ze enkel gesproken had met Rodriguez en dat er van fysiek overspel geen sprake was.

Lopez heeft twee kinderen, Max en Emme (allebei 13) uit haar vorig huwelijk met Marc Anthony. Rodriguez heeft twee dochters, Natasha (16) en Ella (12), uit zijn huwelijk met Cynthia Scurtis.

Madison LeCroy, de actrice waarmee Alex Rodriguez het naar verluidt iets te gezellig maakte:

