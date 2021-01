Goed nieuws voor de fans van Jennifer Lopez. De zangeres pakt uit met een gloednieuwe videoclip!

Op Instagram en YouTube licht ze, op moment van schrijven, al een tipje van de spreekwoordelijke sluier op. Dat doet ze aan de hand van een kleine teaser.

In de videoclip van ‘In The Morning’ krijgen we een poedelnaakte J.Lo te zien, verkleed als engel. “Het gaat over een donkere, eenzijdige relatie en het besef dat je iemand niet kan veranderen. Je kan enkel jezelf veranderen”, aldus de dame.

‘Pure kunst!’

Al snel stromen lovende reacties binnen op de eerste beelden. “Dit is pure kunst”, laat iemand weten. “Dit is echt zó mooi”, gaat een andere fan verder. “De boodschap van de video is zo krachtig. Bedankt voor dit meesterwerk”, besluit iemand anders. Kijk maar:

Foto: still Instagram – Bron: Daily Star