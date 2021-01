Nuria Gilizintinova, die enkele jaren geleden meedeed aan ‘Blind Getrouwd’, heeft een prachtige foto gedeeld van hoe haar lichaam er na twee zwangerschappen uitziet. Ze schreef er een openhartige boodschap bij.

Nuria werd in het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ (2016) gekoppeld aan Stijn. Ze zijn sindsdien nog steeds getrouwd en hebben twee zoontjes, Victor (2,5) en Théodore (1).

In het teken van gezin

De 33-jarige brunette deelde gisteren een foto van haar lichaam zoals het er nu uitziet. “Neen, dit is geen zwangerschapsfoto, dit is een 15 maanden ‘post partum’-foto, heel rauw, zo goed als bloot. Een foto van mijn lichaam, mijn tempel, die de laatste 3 jaar in het teken stond van mijn gezin! Nu is het tijd om tijd te maken voor MIJ en om MIJN lichaam terug fitter te maken. Op MIJN tempo”, klinkt het.

Respect

Haar openheid werd enorm geprezen door haar volgers. “Zo blij dat je dit deelt! Je bent een prachtvrouw”, “Leuk om te zien dat ik niet alleen ben. En wauw dat jij dit durft tonen” en “Ik heb nog geen kinderen en kan ook zo’n foto maken… Nee serieus, chapeau dat je dit deelt met je volgers! We hebben meer real life nodig op Instagram! En je ziet er prachtig uit, met of zonder ‘post partum’-lijf”, klinkt het onder meer in de reacties.

