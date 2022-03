De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence is bevallen van haar eerste kindje. Dat beweert TMZ.

Jennifer Lawrence, bekend van haar rol als Katniss Everdeen in ‘The Hunger Games’, en haar man Cooke Maroney zijn voor het eerste mama en papa geworden. Dat weet TMZ op basis van gegevens uit het bevolkingsregister van Los Angeles. Het is onduidelijk of het om een meisje of een jongen gaat, en de naam van het kindje is evenmin geweten.

Privacy

De 31-jarige Hollywoodactrice zei vorig jaar in Vanity Fair dat ze haar privacy – en dan vooral als het om haar gezin gaat – hoog in het vaandel draagt. «Als iemand op een feestje tegen mij zou roepen ‘oh mijn god, je krijgt een baby’, dan kan ik niet zeggen ‘daar wil ik niet over praten. Ga uit mijn buurt, gek!’ Maar ieder instinct in mijn lichaam wil de privacy van de baby beschermen voor de rest van zijn of haar leven, zo goed als ik kan», klonk het.

Getrouwd

Lawrence heeft sinds 2018 een relatie met Cooke Maroney, de 37-jarige uitbater van een kunstgalerij. Een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje in New York.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/jennifer-lawrence-voor-het-eerst-mama-geworden