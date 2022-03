Fabrizio kust al meteen tweede kandidate in ‘De Bachelor’: «Ik kon me niet meer bedwingen» (video)

De eerste kus was nog maar net een feit in ‘De Bachelor’ en nu heeft Fabrizio Tzinaridis al met een tweede kandidate een intiem moment beleefd. Deze keer was Sanne de gelukkige…

In de derde aflevering van ‘De Bachelor’ schakelde Fabrizio meteen een versnelling hoger. Hij ging op date met Phaedra en dat mondde uit in een passionele kus. De 21-jarige verzekeringsadviseur uit Pervijze was aangenaam verrast. «Dat gebeurde gewoon. Ik heb niet zelf het initiatief genomen. Ik ben ervan overtuigd dat het qua aantrekkingskracht wel goed zit», zei ze achteraf tegen de camera.

Niet de bedoeling

Maar enkele uren later ging Fabrizio stiekem op date met de Nederlandse Sanne (34) en ook daar werd het wel héél gezellig. «Ik voelde me op mijn gemak bij Sanne. Iets té, denk ik. Ze kan dan ook op een bepaalde manier in je ogen kijken waardoor ik me niet langer kon en wou bedwingen. Dit voelde zo anders dan met Phaedra, en alsnog juist. Het was niet de bedoeling om op een paar uur tijd met twee vrouwen te zoenen, maar het is gebeurd», aldus Fabrizio.

Teleurstelling

Toen Phaedra het nieuws te horen kreeg, fronste ze toch wel even de wenkbrauwen. «Dat vond ik niet zo tof. Door onze kus voelde ik me speciaal. Ik had echter nooit verwacht dat het maar voor een viertal uur zou zijn. Uiteraard ben ik niet naïef: we waren daar met meerdere vrouwen, die allemaal hun kans wilden wagen bij Fabrizio. Uiteraard zal er dan nog wel eens iets gebeuren met iemand. Maar je denkt niet dat het zo snel zal zijn. Van een serieuze deuk in mijn ego gesproken», klinkt het.

‘De Bachelor’ is elke woensdag om 20.35u te bekijken op Play4.

