Pommeline Tillière, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, heeft een lastige kwaal die vermoedelijk een gevolg is van haar coronabesmetting. Ze vraagt aan haar volgers of sommigen het herkennen.

Enkele weken geleden liep Pommeline het coronavirus op. Sindsdien heeft ze regelmatig last van duizeligheid op willekeurige momenten. «Ik ben dan wazig in mijn hoofd en heb ‘zweetaanvallen’. Hoort dit ook bij het ‘post-covidsyndroom’?», vraagt ze aan haar Instagramvolgers. Even later komt ze te weten dat duizeligheid inderdaad een veelvoorkomende klacht is (28,6%) bij mensen die corona gehad hebben.

Lusteloos

Daarnaast klaagt de 27-jarige tattoo-artieste over vermoeidheid die haar tegenhoudt om te sporten. «Ik moet echt de moed terugvinden om te gaan sporten. Ik ben sinds mijn besmetting voortdurend moe, futloos en heb zin in niks. Ik weet niet of het door corona komt of door het weer. Maar ik moet er dringend terug in vliegen, want eind april ga ik voor het eerst naar Ibiza. Ik kijk ernaar uit, maar ik merk ook dat ik een beetje fitter moet worden. Ik moet echt mezelf weer bij elkaar rapen, want het is soms echt erg. Ik ga dus terug sporten, want ik heb gewoon geen conditie meer. Als ik de trap op loop, ben ik kapot», vertelt ze.

Instagram Stories / @pommelinetilliere

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/temptation-pommeline-kampt-met-vervelende-klacht-na-coronabesmetting-hoort-dit-erbij