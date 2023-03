Jarige ‘Baywatch’-ster (55) trekt iconisch badpak nog eens aan: “Schoonheid!” (foto)

Donna D’Errico was onlangs jarig. En dat zullen haar fans geweten hebben!

Op 30 maart werd ‘Baywatch’-ster Donna D’Errico 55 jaar. En dat vierde ze met haar 1.7 miljoen volgers op Instagram. “Ik post wat ’taart’ 🎂 op mijn verjaardag omdat ik zei dat ik dat zou doen, omdat ik er zin in heb én waarom ook niet. Maak er een fijne dag van, iedereen. Dat zal ik zeker doen! Ik hou van jullie allemaal”, voegt ze toe aan een foto waarop ze in een rood badpak poseert. De link met het iconische badpak dat ze in de reeks droeg, is vlug gelegd.

“Schoonheid!”

Haar fans zijn er snel bij om te reageren. “Gelukkige verjaardag”, klinkt het meermaals. “Schoonheid”, gaat het verder. “Je ziet er zo jong en mooi uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen naar wat de ‘Baywatch’-ster zoal gepost heeft.