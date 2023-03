Deze verrassende artiest prijkt op de Graspop-affiche

Graspop heeft nog enkele opvallende namen toegevoegd aan zijn affiche voor dit jaar. Op vrijdag sluit Machine Head een van de twee hoofdpodia af, maar vooral door de komst van Helmut Lotti zal menig metalfan zich in zijn koffie verslikken.

Geen ’Goes Classic’, maar wel ’Helmut Lotti Goes Metal’, het nieuwe project van de zanger. Een vroege aprilgrap lijkt het niet te zijn, want dat Lotti een voorliefde heeft voor metal was al langer geweten. Het is echter wel voor het eerst dat hij het genre ook in zijn eigen oeuvre opneemt en deelt met een live publiek. Lotti staat op zondag 18 juni in de Metal Dome van Graspop.

Machine Head

Wel al een grote naam in de metalwereld is Machine Head. De Californische band rond zanger-gitarist Robb Flynn, het enige nog oorspronkelijke lid, bracht vorig jaar zijn tiende album uit: ’Of Kingdom and Crown’. Machine Head stond voor het laatst op Graspop in 2012 en zal ditmaal coheadliner zijn op vrijdag 16 juni.

Eerder maakte Graspop al het gros van zijn affiche bekend, met onder meer headliners als Guns N’ Roses, Disturbed, Slipknot, Def Leppard en Mötley Crüe. Graspop vindt dit jaar plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 juni.

