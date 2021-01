Eddie Hall verdiende in 2017 al eens de titel ‘sterkste man ter wereld’.

En dat hij die titel toen niet gestolen had, bewijst de man nu op Instagram. Op een filmpje dat hij recent op het sociale netwerk plaatste, pakt hij uit met een wel erg straffe oefening.

Met de hulp van vier vrijwillige dames, toont Eddie namelijk dat hij nog steeds een krachtpatser van formaat is. Da’s ook nodig, want in september neemt hij het tijdens een bokswedstrijd op tegen ‘Game of Thrones’-ster Hafþór Björnsson. Hafþór, die sommigen beter zullen kennen als ‘The Mountain’, werd op zijn beurt in 2018 uitgeroepen tot ‘sterkste man ter wereld’.

Zelfverzekerd

Eddie ‘The Beast’ Hall is overtuigd dat hij zijn bokspartij tegen Björnsson zal winnen. “Ik twijfel er niet aan dat ik zal winnen van Hafþór”, laat de man weten. We zijn alvast benieuwd…

Foto: Instagram – Bron: The Sun