De populaire popzangeres Christina Aguilera vierde haar veertigste verjaardag in stijl. 40 jaar werd ze en dan mag de champagne rijkelijk vloeien. Bij voorkeur in bad en met enkel een cowboyhoed op het hoofd, zo blijkt.

Genoeg reden dus voor Aguilera om er een video van te maken en de wereld in te sturen. De zangeres, die we kennen van hits als Lady Marmalade, Genie in a Bottle, Ain’t No Other Man en Candyman, weet er op haar Instagram-pagina indruk mee te maken. Ondertussen is het filmpje bijna 900.000 keer bekeken en reageren haar fans enthousiast: “Knapste 40-jarige ooit!”, zo laat iemand verstaan.

Sneeuwkanon

Dat Christina Aguilera en haar gezin er het beste van maakten tijdens de lockdown, dat bewijzen de overige foto’s op haar Instagram-kanaal. Sneeuwkanonnen, pakjes, wat videospelletjes spelen met zoonlief,… De eindejaarsperiode leek er zijn gezellige gangetje te gaan. Al blijft de zangeres natuurlijk geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.

Foto: still Instagram Christina Aguilera