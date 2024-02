‘The Voice’-jurylid Natalia poseert in kortgerokte outfit: “Knappe en vooral sympathieke dame!” (foto’s)

Op Instagram weet Natalia haar volgers weer te verbazen.

De zangeres, die tevens jurylid is bij ‘The Voice van Vlaanderen’, doet het met haar meer dan 371.000 volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we Natalia onder andere poseren in een wel erg opvallende outfit.

“So yeah… this was my weekend… Of toch een klein greepje eruit. Van Heidi aus Tirol met vrienden, naar de bikram-yoga, naar het sportpaleis en mijn kindjes baden. Maar alles met de grootste liefde van de wereld. Work hard, play hard ❤️”, voegt ze toe aan de prentjes. En haar fans? Die reageren vlot!

“Knappe en vooral sympathieke dame!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Knappe en vooral sympathieke dame”, klinkt het. “Je bent een mooie vrouw”, gaat het verder. “Zalige foto’s”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.