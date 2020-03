Het filmfestival van Cannes heeft zijn editie van dit jaar door het coronavirus moeten uitstellen, maar de organisatie krijgt hulp uit onverwachte hoek. De pornosite YouPorn biedt aan om de films te streamen.

De wereldwijde coronacrisis zou wel eens voor een opmerkelijke samenwerking kunnen zorgen in de entertainmentindustrie. In een brief aan de organisatie van het filmfestival van Cannes heeft de ondervoorzitter van YouPorn, Charlie Hughes, aangeboden om de films te streamen op de pornosite. De Europese hoogmis van de cinema ging normaal gezien door van 12 to 23 mei, maar daar heeft het coronavirus een stokje voor gestoken.

Profiteren van uniek bereik

Hughes stelt in zijn brief dat hij begrip heeft voor de moeilijke positie waarin het festival zich bevindt en hij stelt een alternatieve samenwerking voor. YouPorn wil de aankondiging van het programma uitzenden en films streamen “in een apart luik op onze website”. Tegelijk geeft de hoge pief mee dat het festival kan profiteren van het unieke bereik van een van de populairste pornosites ter wereld.

“Nu we tegenover een pandemie staan, neemt YouPorn zijn rol in de nu nog meer van elkaar verwijderde levens van mensen serieus. Daarom willen we onze gemeenschap verbonden en geëntertaind houden. We zouden het niet graag zien gebeuren dat dit gevierd evenement voor het eerst in 73-jarige geschiedenis niet door kan gaan”, aldus Hughes. “We hebben een robuuste infrastructuur paraat staan die grote hoeveelheden content kan streamen en zouden vereerd zijn als we kunnen helpen om dit event aan zijn planning en timing te houden.”

Het bericht YouPorn reikt uitgestelde filmfestival van Cannes helpende hand verscheen eerst op Metro.