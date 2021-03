Zero waste leven, waarin je probeert om geen of zo weinig mogelijk afval te produceren, is iets steeds meer mensen aanspreekt. Het is een stap in de richting van een kleinere afvalberg en een beter klimaat. Met de volgende tips ben jij alvast op de goede weg!

Zomaar starten zonder afval te leven kan overweldigend zijn.Daarom duik je het best eerst in deze guide met beginnerstips.

Waarom wil je zero waste leven?

Het is belangrijk om eerst voor jezelf duidelijk te maken waarom je graag met deze lifestyle wil beginnen. Wat trekt je aan? Wil je geld besparen of plastic vermijden? Volgens de site hetzerowasteproject.nl maakt deze stap het makkelijker om je te focussen en houden aan je keuzes.

Eens je dit besloten hebt, kan je starten met kleine veranderingen te maken. Om de wereld te veranderen, moet je eerst bij jezelf beginnen.

Schenk je spullen een nieuw leven

Je herkent het vast wel… een hele kast vol kleren die je niet draagt. Spullen die je misschien wel ooit zal gebruiken, staan stof te vangen op de zolder. Om zero waste te leven, moet je denken aan het milieu. In plaats van alles weg te gooien in het containerpark, ga even langs de tweedehandswinkels. Daar kan je je zakken vol kleding en prulletjes afgeven. Wie weet maak je er nog iemand blij mee.

Recycleren, recycleren!

Vraag je telkens om een nieuwe plastic zak na je inkopen? Die gewoonte laat je best achterwege. Plastic is een van de grootste problemen voor het milieu. Hergebruik liever keer op keer een tas gemaakt van linnen of katoen. Hiermee red je de wereld en je portemonnee tegelijkertijd.

Ontspullen & bewust kopen

Wat is de makkelijkste manier om afval te verminderen? Gewoon niet zoveel kopen. Volgens flowmagazine.nl is het exacte bedrag dat je nodig hebt afhalen bij de bank een goede manier om een shopverslaving tegen te gaan. Vraag je daarnaast ook telkens af of je een product wel écht nodig hebt. Dit bespaart je heel wat centen.

Het bericht Hoe begin je aan een zero waste leven? verscheen eerst op Metro.