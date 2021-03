Radiopresentatrice Heidi Van Tielen heeft afscheid moeten nemen van haar opa én peter. Dat deelde ze mee op Instagram.

De 35-jarige Joe-presentatrice en zus van Erika Van Tielen schreef een emotioneel bericht naar aanleiding van het overlijden van haar opa. Ze is erg triestig, maar tevens dankbaar dat haar zoontje Magnus (1,5) hem nog heeft leren kennen. “Afscheid moeten nemen van mijn liefste opa, mijn peter, mijn held. Wat was de wereld een mooiere plek dankzij jou. Je was zó wijs en zó lief. Je leerde ons dat als een situatie niet goed ging te bedenken dat het altijd erger had gekund, want zo kon je tegen jezelf zeggen: ‘Eigenlijk heb ik dus chance gehad’. En dat geeft hoop en moed om voort te gaan”, schrijft ze.

Nooit vergeten

“Zo bekijk ik ook jouw afscheid. Ik vind het verschrikkelijk om je te laten gaan, maar het was veel erger je nooit gekend te hebben en dus denk ik: ‘Wat heb ik chance gehad dat ik je zo lang, zo dierbaar in mijn leven mocht hebben en wat ben ik blij dat je Magnusje nog hebt leren kennen’. Opaatje, ik vergeet je nooit”, klinkt het. Veel sterkte, Heidi en Erika!

