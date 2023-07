Hanne Troonbeeckx verbaast fans met nieuwe bikinifoto: “Knappe verschijning!”

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook prachtige vakantiefoto’s.

Dat vindt ook Hanne Troonbeeckx, als we haar Instagram-pagina mogen geloven. Ginds heeft ze maar liefst 73.400 volgers. Geregeld pakt ze dus uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande plaatjes uit Santorini deelde met haar vele fans. Zo zien we Hanne stralen in een prachtige bikini. “Trek dan gauw even een foto, dan kan ik thuis zeggen dat ik gesnorkeld heb 😇”, voegt ze met een knipoog toe aan het prentje. Haar volgers? Die zijn er ook snel bij om van zich te laten horen. Dat blijkt uit de vele commentaren die ze nu krijgt op het nieuwe beeldmateriaal.

“Knappe verschijning!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Knappe verschijning”, klinkt het. “Zalig”, gaat het verder. “Geniet ervan”, besluit een laatste nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens te kijken naar wat Hanne Troonbeeckx juist gedeeld heeft.