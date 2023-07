Zangeres Camila Cabello uit de kleren voor pikante fotoshoot: “Zo heet!”

Op Instagram weet Camila Cabello haar vele fans te verbazen.

De zangeres heeft maar liefst 67.2 miljoen volgers weten te verzamelen op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze dan ook uit met gloednieuw beeldmateriaal. De laatste tijd post Camila wel vaker pikantere plaatjes. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande fotoalbums op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame meermaals halfnaakt poseren. Haar fans? Die reageren overwegend lovend. Al is niet iedereen even blij met de nieuwe wending, zo blijkt nu.

“Zo heet!”

In geen tijd stromen de commentaren natuurlijk binnen. “Zo heet”, klinkt het. “Iconisch”, gaat het verder. “Ze moet stoppen met uit de kleren te gaan”, besluit een laatste volger nog. Bon, da’s natuurlijk haar eigen keuze, denken we dan. Kijk maar… En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.