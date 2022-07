Zus van Kate Moss daagt Instagram uit met reeks PIKANTE foto’s: “Gevaarlijk plaatje!”

Op Instagram zoekt Lottie Moss, de zus van model Kate Moss, de grens op van wat nog nét toelaatbaar is.

Eind vorige week daagde Britney Spears de strenge regels van het populaire sociale netwerk al uit door meermaals halfnaakt te poseren. En ook Lottie Moss is aan een ‘aardige’ reeks pikante foto’s bezig. Iets wat haar fans duidelijk niet al té erg vinden, zo blijkt.

“Gevaarlijk plaatje!”

Het duurt niet lang of Lottie’s volgers reageren lovend. “Een droom”, klinkt het. “Een gevaarlijk plaatje”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, want we durven vermoeden dat sommige prentjes misschien op termijn tóch van Instagram zullen verdwijnen.

Foto: Instagram