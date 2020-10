‘Greys Anatomy’-ster Ellen Pompeo heeft onthuld dat ze eraan denkt om het na komend seizoen van de populaire ziekenhuisserie voor bekeken te houden. Dat betekent dat de hele show op de schop gaat, want zonder Meredith geen Grey’s Anatomy.

“We weten niet wanneer het einde echt zal komen, maar de waarheid is dat het wel eens dit jaar zou kunnen zijn”, zei actrice Ellen Pompeo woensdag in tijdschrift Variety. De 50-jarige actrice kruipt al sinds het begin van de show in de huid van hoofdrolspeler Meredith Grey. Maar daar kan nu dus, vijftien jaar en zeventien seizoenen later, wel eens verandering in komen.

“Ik ga niet licht over die beslissing. We hebben veel mensen in dienst en we hebben een enorm platform. En ik ben er heel dankbaar voor, “zei Pompeo. “Weet je, ik ben gewoon creatief aan het afwegen wat we kunnen doen”, voegde ze er nog aan toe.

Een van de beste seizoenen ooit

Grey’s Anatomy-bedenker Shonda Rimes en zender ABC hebben er nooit doekjes om gewonden dat het vertrek van Pompeo waarschijnlijk ook het einde van de show betekent. Of het echt haar laatste is, weten we nog niet, maar ‘Meredith Grey’ heeft alvast verklapt dat het zeventiende seizoen – dat inspeelt op de coronacrisis – weer spectaculair zal worden. “Ik ben echt heel erg enthousiast over dit seizoen. Het wordt waarschijnlijk een van onze beste seizoenen ooit. En ik weet dat dat gek klinkt om te zeggen, maar het is echt waar”, besluit ze.

