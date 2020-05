Afgelopen zaterdag legde de politie in Sint-Truiden een illegale lockdownbarbecue stil. Niet Goedele Liekens, maar wel haar auto, werd daar ook gespot. Het feit dat de pers zo snel wist dat het om háár wagen ging, zet kwaad bloed bij haar.

Veertien personen hielden afgelopen zaterdag een barbecue in Sint-Truiden. Ook Pascal Vossius, een ex-schepen van Sint-Truiden die pas hersteld was van corona, was van de partij. De politie viel ’s avonds binnen en legde alle aanwezigen een boete op van 250 euro. Het schandaal haalde meteen de pers, mede door het feit dat de auto van Goedele Liekens opgemerkt werd. Al snel bleek dat niet zij, maar haar zoon, met de wagen naar daar was gereden om gezellig mee te kokkerellen.

Wet op de privacy

De 57-jarige seksuologe keurde zijn gedrag af, maar vond het tevens erg frappant hoe snel de media wisten dat het om haar wagen ging. “Dat kan alleen via een lek bij de politie, want particulieren kunnen geen namen opzoeken van nummerplaten. Bestaat er dan niet zoiets als de wet op de privacy? Ik vind de verontwaardiging van de burgemeester van Sint-Truiden over dit feestje zeer terecht, ik hoop dat ze even verontwaardigd is over het gebrek aan beroepsethiek bij haar politiekorps. Ik zat thuis in mijn kot en toch werd hierdoor overal gesuggereerd dat ik daar aanwezig was. Ik dien klacht in!”, lezen we in TV Familie.

Sensatiezucht

Volgens haar gebeurt het vaker dat bekende mensen doorgespeeld worden. “Dit is een probleem dat al veel langer speelt. De politie lijkt zich daar niet altijd druk om te maken, maar er bestaat wel zoiets als een recht op privacy. En soms lekken ze, vaak zonder nadenken of uit sensatiezucht, na een interventie heel snel namen van bekende mensen die al dan niet betrokken zouden zijn. En dat kan niet. Zeker niet wanneer, zoals in dit geval, blijkt dat ik hier niets, maar dan ook níets, mee te maken heb. Want nogmaals: ik was daar niet”, klinkt het.

Beschadiging

Liekens werd dus onterecht meegesleurd in de storm, en dat heeft haar schade berokkend. “En dan die krantenberichten. Dat was niet echt nieuws, hé. Ondertussen wist iedereen dat ik daar niet was. Maar toch verschijnt het één en ander, waardoor de indruk blijft bestaan dat ik iets fout gedaan heb. Wat niet zo is. Dat is pure beschadiging. Vandaar dat ik zeker klacht neerleg bij Comité P. Nu ben ik het, maar volgende keer kan dat iemand anders zijn”, besluit ze.

