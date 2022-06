Goedele Liekens is de bekendste seksuologe van ons land, maar de bekendste ter wereld is Dr. Ruth Westheimer. Volgens haar zijn ‘kleine’ mannen de beste bedpartners. Goedele Liekens volgt haar daar in.

Dr. Ruth Westheimer is intussen 93 jaar en durfde het in haar tijd aan om openlijk over het seksuele genot te praten. Dat was destijds niet vanzelfsprekend en dus botste ze regelmatig op kritiek, iets wat Goedele Liekens herkent. «Helemaal. Ik ben aan het begin van mijn carrière zelfs met de dood bedreigd. Alles wat met seksualiteit te maken had, was een schande. Zeker als jonge vrouw was het niet evident om open en bloot over seks te praten. Er werd altijd mee gelachen, ongetwijfeld door de hele machocultuur errond. Mannelijke collega’s hadden het veel makkelijker. Natuurlijk wilde iedereen het gezien hebben – de kijkcijfers logen niet – maar dat wilden ze niet toegeven. Heel hypocriet», vertelt ze in Humo.

Gemotiveerdere mannen

Eén van de meest opvallende uitspraken van Dr. Ruth is dat klein geschapen mannen beter in bed zijn dan heren die gezegend zijn met groot gereedschap. Goedele beaamt dat. «Ik zeg altijd: mannen met een kleine penis zijn de beste minnaars. Mannen met een grote penis denken dat die zijn werk vanzelf doet en worden lui. Wie een kleine penis heeft, moet meer zijn best doen en heeft ook andere wapens in zijn arsenaal», klinkt het.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/goedele-liekens-mannen-met-een-kleine-penis-zijn-de-beste-minnaars