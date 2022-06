Persoonlijke jointroller van Snoop Dogg krijgt opslag vanwege «inflatie»

Dat de 50-jarige rapper Snoop Dogg al eens graag een pretsigaret opsteekt, is geen geheim. Onlangs gaf hij op ‘The Howard Stern Show’ zelfs toe dat hij zijn mary jane zo liefheeft dat hij iemand inhuurde om zijn joints voor hem te rollen, een tijdrovend proces volgens Dogg. Maar ook voor professionele jointrollers slaat de inflatie toe, dus gaf de ‘Drop It Like It’s Hot’-rapper hem opslag.

Snoop Dogg heeft zich in zijn nummers en interviews nooit ingehouden om verwijzingen te maken naar zijn wiethobby. Hij zou zelfs toegegeven hebben dat hij maar liefst 81 (!) joints oprookt per dag. Geen wonder dus dat een drukbezet man als Snoop Dogg zich genoodzaakt voelt om een ‘P-B-R’ in te schakelen: een ‘professional blunt roller’.

«Onberispelijke timing»

Tijdens ‘The Howard Stern Show’ prees hij zijn PBR onder meer voor zijn «onberispelijke timing». En daar verdient zijn jointroller een aardig zakcentje mee: «Zijn loon schommelt tussen de 40.000 en 50.000 dollar per jaar. Gratis wiet en alle kosten worden gecompenseerd. Alles wat ik krijg, krijgt hij. Ik ga gratis kleren halen, hij krijgt er wat.»

Maar ook jointrollers gaan gebukt onder de toenemende levenskost en inflatie. Toen ‘UberFacts’ op Twitter deze week deelde dat Snoop Doggs wietroller «40.000 à 50.000 dollar’ per jaar» verdiende, was de rapper er als de kippen bij om hen te corrigeren: «Inflatie. Hun loon is gestegen!!»

Hoeveel de jointroller nu verdient, verklapte Snoop Dogg evenwel niet.

