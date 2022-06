Ophef over borstvergroting van ‘Temptation’-Milou: «Zo zonde, dit is erover!» (foto)

Een bikinifoto van Milou van Agtmael lokt heel wat reacties uit. Verschillende mensen vinden immers dat ze te ver is gegaan met haar borstvergroting, al geeft ze zelf aan dat ze er niets aan kan doen.

Milou van Agtmael kennen we nog uit ‘Temptation Island 2019’, toen ze haar relatie met Heikki Geens op de proef stelde. Aanvankelijk overleefde hun relatie het avontuur, maar uiteindelijk gingen ze toch uit elkaar.

Verontwaardiging

De 27-jarige blondine uit Roosendaal heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze enkele jaren geleden een borstvergroting onderging. Vandaag deelde ze echter een bikinifoto die heel wat wenkbrauwen deed fronsen. «Waarom zo groot? je bent zo mooi van jezelf», «Mijn god! Je dacht ‘ik ga nog een maatje groter’», en «Zo zonde, dit is erover», wordt er gereageerd op de grootte van haar boezem.

Vergissing

Milou maakt echter duidelijk dat er bij het laatste doktersbezoek iets misliep in de communicatie en dat ze er niet voor gekozen heeft om zo’n grote borsten te hebben. «Sommige artsen doen waar ze zelf zin in hebben. Ik had een prothesewissel nodig omdat er één borst lek was. Ik vroeg om iets groter – dus 100/200cc extra – maar ik werd wakker met 400cc extra. Dat was niet mijn keuze en ik vind het verschrikkelijk. Maar ik laat me binnenkort opnieuw opereren door een andere arts», legt ze uit.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/ophef-over-borstvergroting-van-temptation-milou-zo-zonde-dit-erover-foto