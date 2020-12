Feline, die in ‘Love Island’ de finale behaalde met Giuliano, is samen met de man waarmee ze vlak voor ‘Love Island’ aan het daten was. Dat heeft ze nu zelf aangekondigd. De roddels dat ze destijds al een relatie met hem had, kloppen volgens haar niet.

Vanaf het moment dat Feline de ‘Love Island’-villa binnenwandelde, was er een enorme aantrekkingskracht tussen haar en Giuliano. Die laatste dumpte Lisa voor Feline en de twee werden uiteindelijk derde. Toen ze weer thuiskwamen, haalde de realiteit hen in en gingen ze elk hun weg.

Ware liefde gevonden

Nu blijkt dat Feline een relatie heeft met Alvin, de man waarmee ze vlak voor ‘Love Island’ aan het daten was. Ze benadrukt dat ze, in tegenstelling tot wat er al een tijdje geroddeld wordt, nog niet samen was met hem voor ze aan het ‘Love Island’-avontuur begon. “Ik heb voor ‘Love Island’ met iemand gedatet. Dat was heel leuk en gezellig, maar het was niets serieus. Toen ben ik naar ‘Love Island’ vertrokken met het idee dat ik op zoek was naar de ware liefde. Ik heb die daar niet gevonden. Toen ik terugkwam, heb ik opnieuw contact gezocht met die jongen met wie ik voor ‘Love Island’ heb gedatet. Dus niet waar ik een relatie mee had, maar mee heb gedatet. Even serieus: welke man zou zijn vrouw naar ‘Love Island’ sturen om iemand anders te vinden? Als ik een relatie zou hebben, zou ik dat nooit goed vinden en nooit op dat bizarre idee komen.”

“Dus nogmaals: ik had geen vriend, we waren aan het daten. Alle roddels zijn dus niet waar. Hoe zit het nu? Ik ben verder gaan daten met die jongen en nu zijn we weer samen. Dus eigenlijk heb ik door ‘Love Island’ alsnog de ware liefde gevonden, want ik weet nu wat ik wil, en dat is Alvin”, vertelt ze op haar YouTube-kanaal.

Schijnheilig

Sommige fans vinden het een vreemd verhaal en vermoeden dat er toch al meer aan de hand was tussen hen vóór het programma. Het doet denken aan het verhaal van Remco, die Imen op ‘Love Island’ aan het lijntje hield en uiteindelijk toegaf dat hij eigenlijk verliefd was op een vrouw in Nederland. “Dus eigenlijk precies hetzelfde als Remco, maar dan anders verwoord? Die was ook aan het ‘daten’ in Nederland en is toch naar ‘Love Island’ gegaan” en “Dus eerst schijnheilig praten over Remco en vervolgens met hetzelfde verhaal in een ander jasje komen”, klinkt het onder meer in de reacties.

Naast de sceptici zijn er gelukkig ook heel wat mensen blij voor haar. “Veel liefde en geluk samen”, is de algemene teneur.

