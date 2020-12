Acteur en presentator Gert Verhulst vertelt in een interview dat het soms frustrerend is dat mensen denken dat hij een vrouwenverleider is. Hij benadrukt dat de realiteit anders is dan het beeld dat sommige mensen voor ogen hebben.

Gert Verhulst (52) heeft in het verleden al enkele relaties gehad met bekende Vlamingen, zoals met Karen Damen en Josje Huisman. Op een bepaald moment werd daar zo hard op gefocust dat het leek alsof hij voortdurend iemand anders had.

Heilige huisvader

In ‘Welcome to the AA!’, de podcast van Alex Agnew, legt hij uit dat dat niet klopt. “Mensen denken dat ik heel Vlaanderen aan elkaar genaaid heb. Dat is – jammer genoeg – niet het geval. Ik heb toch wel wat laten liggen in mijn leven. (lacht) Elke relatie die ik heb gehad, is in de media geweest, dus je kan die op één hand tellen. Ook daar is perceptie raar, hé. Ik ken mannen in mijn vak die dat wél hebben gedaan en die door het leven gaan als een heilige huisvader. Dat is soms frustrerend, maar langs de andere kant, pfff. Met alles wat ik heb en heb mogen doen, is klagen het laatste wat ik mag doen omdat er iemand eens iets slecht in de krant heeft geschreven. Of omdat de perceptie rond mijn imago anders is dan de realiteit. Als dat dan het ergste is in je leven, dan is dat niet slecht”, klinkt het.

Gescheiden en hertrouwd

Verhulst heeft twee kinderen, Viktor en Marie, uit zijn eerste huwelijk. Hij scheidde in 2003 met zijn toenmalige vrouw en had daarna een relatie met Karen Damen (2005-2007). Van 2008 tot 2011 was hij samen met Ellen Callebout. Vervolgens had hij een kortstondige relatie met Josje Huisman. Sinds 2012 is hij opnieuw samen met Ellen Callebout, waarmee hij in 2019 trouwde.

