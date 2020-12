Op Instagram deelde de 32-jarige ‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck een leuke foto.

Velen kennen Daphne beter als ‘Christine Leysen’, ‘t personage dat ze vertolkt in ‘Thuis’. Daphne heeft niet enkel via tv veel bekijks, ook op Instagram doet ze het lang niet slecht.

Maar liefst 11.300 fans volgen de dame namelijk via het populaire sociale netwerk. Daar plaatst ze dan ook regelmatig leuke foto’s en filmpjes. En over haar nieuwste selfie zijn haar volgers meer dan lovend.

‘Wetlook’

“Be messy and complicated and afraid and show up anyways 💦”, plaatst ze bij haar selfie. Verder vult ze aan met ‘#wethair #myelith #elith #makeup #makeuplook #bringcolourtoyourlife #mycoronatime #bored #ginger #girl #me #selfie #selfiering #wetlook’.

“Prachtige uitstraling”, laat iemand weten. “Hottie” en “Ik hou van de foto. Altijd knap”, klinkt het verder. “Een plezier om te zien ben je! Zowel op Instagram als op het televisiescherm, zo een beetje na acht. Go Daphne aka Christine”, lezen we nog. Kijk maar:

Foto: Instagram