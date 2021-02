Gisteren raakte bekend dat Meghan Markle zwanger is van haar tweede kindje. De aankondigingsfoto zorgde wel voor gefronste wenkbrauwen bij sommigen mensen.

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle zijn in blijde verwachting van hun tweede kindje. Dat wordt dus een eerste zusje of broertje voor Archie, die in mei 2 jaar wordt.

Blote voeten

Het koninklijke koppel kondigde het heuglijke nieuws aan met een foto waarop ze met hun tweetjes onder een boom in het gras liggen. Sommigen vonden het echter bizar dat de blote voeten van prins Harry zo goed in beeld waren. “Proficiat, Harry en Meghan! Maar serieus, hoefden we de blote voeten van Harry echt te zien?”, “Iemand moet schoenen kopen voor Harry. Bah, voeten”, en “Ik vraag me af waarom we moeten kijken naar zijn vuile voeten”, klinkt het onder meer in de reacties.

Het bericht Fans verontwaardigd over “vies” detail bij aankondiging zwangerschap Meghan Markle (foto) verscheen eerst op Metro.