Lizzie Cundy is haar naam. En de 52-jarige dame passeert in Engeland soms de revue op tv.

Lizzie is verder ook actief op Instagram. Daar deelt ze geregeld pikante en grappige foto’s en filmpjes met haar 55.700 volgers.

“Nu ik 52 ben, voel ik me zó sexy”, laat ze weten in een interview aan The Sun. “Ik doe ook graag het huishouden in mijn blootje. Ik vind niet dat daar iets mis mee is”, klinkt het. “We zijn allemaal naakt geboren en we hebben allemaal dezelfde ‘onderdelen’. Ik hou van de vrijheid, maar ik ben er wel zeker van dat ik de postbode al een paar keer heb doen schrikken”, gaat ze verder.

“Ik ga echt niet zulke foto’s van jou nemen!”

Haar fans op Instagram zijn meer dan lovend over wat de dame allemaal post. Maar haar twee zonen (van 19 en 25) hebben het er toch wat lastig mee. “Ik weet dat mijn zonen soms hun handen voor hun hoofd houden wanneer ik pikante plaatjes deel”, aldus Lizzie.

“Ze zeggen vaak: ‘Mama, ik ga echt niet zulke foto’s van jou nemen om op Instagram te zetten!’ Maar ze houden mij verder ook niet tegen. Ze kennen mij en mijn gevoel voor humor”, besluit ze. Wat ze zoal post, moet je zelf maar even bekijken:

Foto: Instagram – Bron: The Sun