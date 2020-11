Ex-Miss België Joke van de Velde is in verwachting van haar eerste kindje. Dat kondigde ze aan op Instagram.

De 40-jarige spring-in-‘t-veld heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze dolgraag mama wilde worden voor haar 40ste. Nu ze die leeftijd bereikt heeft, is het prijs. “Een droom, een diep verlangen. Deze droom werd met jou in m’n buik door werkelijkheid vervangen”, schrijft ze op Instagram.

Februari

Het kindje is uitgerekend voor februari 2021. Of het een jongen of een meisje wordt, houdt ze (nog even) geheim. We wensen haar alvast een dikke proficiat!

