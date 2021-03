De cast van ‘F.C. De Kampioenen’ heeft dan toch besloten om geen nieuwe afleveringen te maken. Dat heeft An ‘Bieke’ Swartenbroekx aangekondigd in Dag Allemaal. Daarmee valt na 30 jaar het doek voor de meest iconische serie uit de Vlaamse televisiegeschiedenis.

In 2019 bestelde de openbare omroep nog een extra reeks afleveringen om de dertigste verjaardag van de serie te vieren. Maar vorig jaar in maart sloeg het noodlot toe met het overlijden van Johny Voners, die bezweek aan de gevolgen van huidkanker.

Ter ere van zijn overlijden besloot de cast een anderhalf uur durende kerstspecial te maken. Die brak een kijkcijferrecord en wordt meteen het laatste wapenfeit van de serie die een plaats inneemt in ‘het collectieve geheugen’.

Na de dood van Voners was er al twijfel of de plannen voor een nieuw seizoen nog konden doorgaan, en nu is er dus consensus: er komen géén nieuwe afleveringen. Daarmee blijft de teller staan op 273 afleveringen, 112 strips en 4 films, een hoogst indrukwekkend parcours.

“Terugblikken met warm gevoel”

“Uiteraard waren niet alle meningen hetzelfde. We hebben lang vergaderd, zijn tot een consensus gekomen en hebben die aan de VRT meegedeeld”, aldus Swartenbroekx – die ook de scenario’s schrijft – in Dag Allemaal. “Ik mag niet voor de groep spreken, dat zou niet mooi zijn. Maar wat ik wel kan zeggen, en dan spreek ik enkel voor mezelf: die kerstspecial was een orgelpunt en we moeten nu met een heel schoon, warm gevoel terugblikken op een familie die dertig jaar lang fantastische comedy heeft gemaakt.”

“Die 30 jaar is een unieke periode geweest, we hebben een label dat niet vervangbaar is”, reageerde Marijn Devalck, die met Boma één van de meest populaire karakters uit de serie geniaal gestalte gaf. “Maar nu verder doen, dat zou niet kloppen. Als we het doen om nog centen te verdienen of om per se in beeld te komen, dan zou dat kunnen tegenwerken.”

“Blijven een vaste waarde”

“We zijn heel dankbaar voor wat de Kampioenen de voorbije jaren allemaal hebben gedaan voor de VRT, en het grote succes van de kerstspecial betekende een mooi hoogtepunt”, reageert VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

“Uiteraard blijven de Kampioenen bestaan bij Eén: alle fans, zowel oude als nieuwe, zullen nog steeds van de uitzendingen kunnen genieten, van de strips, evenementen, enzovoort. Later dit jaar is er nog een docu rond 30 jaar ‘F.C. De Kampioenen’. Ze blijven met heruitzendingen nog lange tijd een vaste waarde bij ons.”

Het bericht ‘F.C. De Kampioenen’ stopt ermee: “Verder doen zou niet kloppen” verscheen eerst op Metro.