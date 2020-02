Raymond van het Groenewoud vierde onlangs zijn 70ste verjaardag. In de docureeks ‘Raymond’ schetsen zijn exen en kinderen een eerlijk en hard portret van de gevierde zanger. “Je zou kunnen zeggen dat hij seksverslaafd is”, klinkt het onder meer bij Sigrid Spruyt.

Raymond van het Groenewoud is niet alleen een man van mooie liedjes, maar ook van mooie vrouwen. In de vorige aflevering van ‘Raymond’ gaf hij het al toe: “Een vrouwengezicht maakt me duizelig. Dan is het oppassen om niet dadelijk te zeggen: ‘Trouw met mij.”

Zijn ex Danielle zei in die uitzending: “Raymond springt van de ene vrouw naar de andere, zonder overweging.” Vóór Danielle was er Joske ‘Zjoske’ Ceuppens en daarna volgden nog Mie De Backer, haar zus Nana, een Franstalige vrouw die de moeder van zijn derde kind werd, nieuwsanker Sigrid Spruyt en een veel jongere dagbladjournaliste.

“Ik heb hem veracht”

Mie en Nana De Backer en ook Sigrid Spruyt getuigen in de derde en laatste aflevering. “Raymond is super charmant, hij kan zo speciaal zijn, maar ik heb hem ook veracht”, zegt Mie. “Hij was al een half jaar met mijn zuster bezig, toen ze het mij gezegd hebben.” Die zus Nana overkwam hetzelfde: ‘Als je zijn lief bent, ben je zijn prinses, zijn alles. Maar je kan van hoog vallen.”

“Je zou kunnen zeggen dat hij seksverslaafd is, en dat is geen verwijt, want ik ben het zelf ook geweest”, stelt dan weer Sigrid Spruyt. “Seks is één van zijn voedingsbronnen, daaruit put hij de energie die hij nodig heeft om muziek te maken en op te treden. Hij néémt van zijn geliefde, en geven doet hij aan zijn publiek. Maar als die bron hapert, door ouderdom of leeftijd – en nu heb ik het wel degelijk over mezelf – dan wordt het moeilijk voor hem.”

